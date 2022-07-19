شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندري السابق: روي فيتوريا مدرب رائع وسيحقق الإنجازات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ليونيل بونيتش، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي هو سبب انطلاقة المدربين البرتغاليين حول العالم.

قال بونيتش، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "روي فيتوريا انسان هادئ وحقق العديد من النجاحات داخل البرتغال وخارجها".

وأضاف: "فيتوريا مدرب رائع وأعتقد أن سيحقق العديد من الإنجازات مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وتابع: على أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قيمة كبير في كرة القدم وهو مُعلم في اللعبة، مشيرا إلى أنه رجل مكتشف اللاعبين الشباب دائما واستطرد: "كل المدربين في البرتغال وحول العالم يتعلمون من جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي". وأردف: "ريكاردو سواريش مدرب صغير في السن ويملك كل المقاومات للنجاح مع النادي الأهلي".

واختتم بونيتش تصريحاته قائلا: المدربون البرتغاليون يحققون إنجازات رائعة مؤخرا مع الكرة المصرية ويتواجدون بشكل رائع، وجوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أنجح مدرب برتغالي دخل مصر".