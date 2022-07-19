شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فيصل: التتويج ببطولة أفريقيا شرف كبير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عبد الرحمن فيصل، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقال فيصل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: التتويج ببطولة أفريقيا شرف كبير لنا.

وأضاف نجم منتخب اليد، بطولة إفريقيا كانت قوية للغاية، كل بطولة بيكون لها ظروفها والحمد لله تمكنا من حصد اللقب.

واختتم فيصل: نشكر الجماهير على مؤازرتنا في البطولة، ونأمل في تشريفهم بكأس العالم.