شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين، اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول استلام الوحدات والمباني والملاعب والمقرات الإدارية في فرع الأهلي الجديد بالتجمع، تمهيدًا لافتتاح الفرع قريبًا لخدمة أعضاء الأهلي.

كما وافق المجلس على طرح مزايدة عامة للمنافذ والمطعم الرئيسي الخاصة بفرع النادي الجديد بالتجمع.

وكذلك اعتمد المجلس أعمال الزراعات وشبكات الري في فرع الأهلي الجديد بالتجمع، وإسنادها لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس الرسوم الخاصة ببرنامج الإدارة المالية، وذلك لميكنة وإدارة كافة المعاملات المالية بالنادي.