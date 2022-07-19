شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة العاشرة واللقب الخامس.. أحمد الأحمر يكتب تاريخا جديدا مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، بتحقيقه رقمًا قياسيا في البطولة، ليصبح أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في البطولة الأفريقية.

وسجل الأحمر مشاركته العاشرة في أمم أفريقيا لكرة اليد، بتواجده حالياً مع المنتخب المصري في البطولة التي تقام على أرض مصر في نسختها الـ25.

ونجح الأحمر في التتويج مع المنتخب بـ5 ألقاب لكأس أمم افريقيا أعوام، (2004 -2008 -2016 -2020 - 2022).

وصل عدد مشاركات الأحمر لـ10 مشاركات بدأت في بطولة امم افريقيا التي اقيمت بمصر عام 2004 واستمر حتى النسخة الحالية بمصر 2022.

وتواجد الأحمر في نسخ أمم أفريقيا لكرة اليد أعوام:

1- مصر 2004 .

2- تونس 2006 .

3- أنجولا 2008 .

4- مصر 2010 .

5- المغرب 2012 .

6- الجزائر 2014 .

7- مصر 2016 .

8- الجابون 2018 .

9- تونس 2020 .

10- مصر 2022 .