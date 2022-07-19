شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر: سعيد بالتأهل لمونديال اليد.. والمنتخبات الأفريقية تتطور بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رابح غربي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة اليد، عن سعادته بحجز بطاقة التأهل الأفريقية الأخيرة لكأس العالم 2023 بالسويد وبولندا، وقال غربي عن مباراة الجزائر أمام غينيا لتحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 25 لكرة اليد والتي استضافتها مصر على مدار عشرة أيام:" المباراة لم تكن سهلة بالمرة ، فقد تعاملنا معها على أنها مباراة نهائية فهي مباراة على مقعد تأهيل واحد للمونديال ، لعبنا مع غينيا في الدور الأول وكانت مفاجأة ، واليوم أيضا قدموا أداء متميزا اشكرهم عليه ولكن الحمد لله وأهلنا".

وعن الاستعداد لبطولة العالم يناير القادم ثم بطولة أفريقيا 2024: "أعد فريق للمستقبل يمكنه العطاء لثلاث وأربع بطولات أفريقية قادمة.. ولكن الآن من الصعب فعل أي شيء لعبنا دورة ألعاب المتوسط وأفريقيا، وها نحن حققنا التأهل للمونديال أما ما دون ذلك صعب الآن".

واختتم غربي تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "مجموعتنا بالمونديال صعبة وقوية ألمانيا وقطر وصربيا يشاركون في المونديال دائما وفي حالة جاهزية ، ومنهم من يستعين بمجنسين، ولكن أعتقد أن الخريطة العالمية ستختلف قريبا بالأخص بعد زيادة عدد الفرق المشاركة بالمونديال والسماح لقارتي أفريقيا وآسيا بمشاركة المزيد من الفرق بالإضافة إلى احتراف اللاعبين بالدوريات الكبرى، وها هو مستوى البطولة الأفريقية يفاجئنا باختلاف كامل عن بطولة 2020، بعيدا عن المنتخب المصري الأفضل، ها نحن نرى الرأس الأخضر في النهائي ومستوى غينيا والكونغو وانجولا والسنغال الجميع كان يتنافس المستوى في تصاعد والقادم مختلف".