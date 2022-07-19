شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين من أجل التقاط الأنفاس، وذلك بعد خوض مباريات قوية الفترة الأخيرة دون الحصول على فترة راحة أمام سموحة وفيوتشر ضمن منافسات الدوري العام، بالإضافة إلى التجربة القوية ضد سيمبا التنزاني التى أقيمت مساء أمس على ملعب الدراويش بالإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الإسماعيلي فاز على فيوتشر فى اللحظات الأخيرة بعدما حول تأخره بهدف لانتصار بثنائية عن طريق كل من باهر المحمدي من ضربة جزاء وأحمد مدبولي، فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.

ويعود الإسماعيلي لاستئناف تدريباته الجماعية الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة بيراميدز مساء 24 يوليو الجاري، فى قمة الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 .