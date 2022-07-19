شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: التعادل مع فاركو بعد التأخر أمر مميز.. والمنافسة على الهبوط شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، أن التعادل مع فاركو بعد التأخر فى النتيجة أمر مميز ويحسب للاعبين، فى المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال علاء عبد العال بعد المباراة: "مباراة فاركو صعبة بكل المقاييس، وفاركو لا يخسر بسهولة ويحقق نتائج إيجابية، وهذا كان محور حديثي مع اللاعبين هو الفوز أو التعادل، والعودة في النتيجة رغم التأخر هو أمر مميز لفريقي ويحسب للاعبي إيسترن كومباني".

وأضاف: "كانت رغبتي الحفاظ على روح اللاعبين ومعنويات الفريق، خاصة أن المنافسة على مراكز الهبوط شرسة للغاية، والتعادل أفضل بكثير من الخسارة وهذا أفضل من خسارة النقطة وأصبحنا نتساوى مع المقاولون العرب".

وتابع عبد العال: "ضغط المباريات يعد انتحارا للاعبين وسوف يتسبب في خسارة كبيرة للكرة المصرية في السنوات المقبلة، وجميع الفرق تصارع على استمرار الدوري وكان الله في عون جميع الفرق، وأحاول قدر المستطاع التعامل مع القدرات المتاحة والخروج بأكبر مكاسب في كل مباراة".

وتعادل إيسترن كومبانى مع فاركو بهدف لمثله، تقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن إيسترن كومباني يحتل المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.