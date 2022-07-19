غرابة أقوى المرشحين فى منصب مدير المنتخب فى جهاز روى فيتوريا

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن محمد غرابة خالد عضو مجلس إدارة نادى إنبى، هو من سيتولى منصب مدير المنتخب فى جهاز المدير الفنى الجديد روى فيتوريا.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أعلن عبر قناة أون سبورت عن اختيار وجه جديد للعمل مع فيتوريا كمدير للمنتخب، دون أن يعلن عو هويته.

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحصول على تقارير عن اللاعبين الدوليين فى آخر 3 سنوات، والحصول على مباريات الفراعنة في السنوات الثلاث لمشاهدتها.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غدا الثلاثاء موعداً مبدئياً لوصوله القاهرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة