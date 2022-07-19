شكرا لقرائتكم خبر عن عيد مرازيق: لاعيبة المقاصة مش مساعدة نفسها على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرازيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن وضع الفريق لا يليق له في مسابقة الدوري الممتاز ويمر بظروف صعبة في الوقت الحالي والأجواء الحالية لن تساعد على النجاح.

وقال عيد مرازيق، في تصريحات تليفزيونية: "فيه حاجة غلط في فريق المقاصة.. اللاعبية مش مساعدة نفسها على الفوز والفريق يسير بحالة من سوء التوفيق ببطولة الدوري الممتاز".

وأضاف: "فيه وكلاء بيلعبوا في دماغ بعض اللاعبين الصغار، وهو ما يفقدهم التركيز مع فريق المقاصة بالدوري، وتسبب في سوء النتائج الفنية في الفترة الحالية".

وتابع: "فريق المقاصة ليس لديه لاعبون خبرات غير اللاعب علي فتحي فقط وهو ما تسبب في سوء النتائج".