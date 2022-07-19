شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر بمونديال بولندا والسويد بعد حسم بطاقات التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت مجموعة مصر ببطولة العالم المقبلة لكرة اليد بالسويد وبولندا، بعد حسم جميع المقاعد من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى اختتمت بمصر وحصل الفراعنة على لقبها على حساب كاب فيردى بنتيجة 37/25.

وضمت المجموعة G كلا من مصر وكرواتيا والمغرب صاحب المركز الثالث فى أفريقيا وأمريكا.

وكانت المغرب قد حصدت المركز الثالث فى المنافسة الأفريقية بالفوز على تونس بنتيجة 28/24 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق أكبر نتيجة فى تاريخ نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب كاب فيردى بفارق أهداف 12 هدفا بنتيجة 37/25.

واستطاع منتخب الفراعنة إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.