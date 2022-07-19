شكرا لقرائتكم خبر عن محسن رمضان: مباراة تونس الأصعب فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محسن رمضان، لاعب منتخب اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت صعبة للغاية.

وأضاف نجم منتخب اليد: قدمنا كل ما لدينا في البطولة ونبارك للجماهير المصرية على التتويج، ونأمل في تشريف أسم مصر في كأس العالم.

واختتم رمضان: مباراة تونس كانت الأصعب لنا في البطولة؛ لأنه ديربي أفريقيا في اليد ودائمًا ما تكون مباريات قوية وتتسم بالندية.