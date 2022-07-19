شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبي: محمود جاد ينتظر استيفاء اشتراطات الدوري الإنجليزي للانتقال إلى ويجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن الفوز على حساب مصر المقاصة محوري، وأن الفريق يسير بخطى جيدة مع المدرب فييرا.

وقال الشريعي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمود جاد ينتظر استيفاء اشتراطات الدوري الإنجليزي للانتقال إلى ويجان".

وأضاف: "جاد حاليا يمتلك عرضا رسميا من نادي ويجان الإنجليزي".

وكشف أيمن الشريعي، حقيقة امتلاك محمود جاد حارس الفريق من فريقي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد لاعبون في إنبي يمتلكون عروضا من قطبي الكرة المصرية. وقال: "محمود جاد لا يملك عروض رسمية من الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية، وأندهش من الأرقام التي تتحدث عنها الجماهير بشأن بيع ايبوكا، وبيعه بسعر 3 ملايين دولار رقم مبالغ فيه".

وفاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، خاصة أنه منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى اليوم، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.