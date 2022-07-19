شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب سعيد: منتخب مصر لليد دائما على قمة الكرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مهاب سعيد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقال مهاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: سعيد جدا لأننا حصدنا كأس الأمم الأفريقية في أول مشاركة لي مع منتخب مصر.

وأضاف سعيد: دائمًا منتخب مصر في قمة كرة اليد الإفريقية والشعب المصري يستحق الفرحة دائمًا.

واختتم: نشكر الشعب المصري على مؤازرتنا، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي الشعب المصري في كأس العالم.