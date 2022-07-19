شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: أتمنى أن يكسر منتخب اليد الحالي رقمنا القياسي في كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن صلاح، مدير منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقال صلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: التتويج بدوري أبطال أفريقيا نتاج مرحلة كبيرة من العمل، ونحمد الله على التوفيق في البطولة.

وأضاف مدير منتخب مصر: سعيد بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم المقبل، وأتمنى أن نسعد الجماهير المصرية.

وتابع أيمن صلاح: أتمنى أن يكسر المنتخب الحالي لليد رقمنا القياسي الذي حققناه كرابع عالم.

واختتم: نشكر الشعب المصري على مؤازرتنا، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي الشعب المصري في كأس العالم.