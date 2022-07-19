شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد اليد: القيادة السياسية لم تبخل علينا فى تنظيم أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، القيادة السياسية لم تبخل على مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية لليد، والتي توج به منتخب الفراعنة على حساب منتخب الرأس الأخضر.

وأضاف عمرو صلاح، خلال تصريحات تليفزيونية: "الحدث الأهم اليوم بخلاف التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هو تنظيم أمم أفريقيا عام 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس في الفترة القادمة".

وتابع: "انتظام مسابقة الدوري لكرة اليد سبب رئيسي في تألق جميع لاعبي منتخب مصر، بعدما تحولت البطولة لمصدر تفريخ النجوم لمنتخب مصر في الفترة الحالية".

وكانت مصر قد نظمت بطولة الأمم الأفريقية رقم 25 بصالتي حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية والتي اختتمت اليوم بلقاء مصر والرأس الأخضر في النهائي.