ماذا قال النجم البولندي ليفاندوفسكي بعد انضمامه إلى برشلونة؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - احتفل نادي برشلونة الإسباني بوصول النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى معسكر فريق كرة القدم بالولايات المتحدة، تمهيدا لانضمامه رسميا قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع تويتر مقاطع فيديو وصورا لوصول ليفاندوفسكي ولحظة لقائه برئيس النادي خوان لابورتا وزملائه الجدد في الفريق.

ونال فيديو لقائه زملاءه في برشلونة -الذي لم يتجاوز 13 ثانية- احتفاء مليونيا من جماهير النادي الكتالوني، حيث حصد خلال عدة ساعات أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على تويتر، وأكثر من 11 مليونا على حساب النادي عبر موقع إنستغرام.

وأبدى النجم البولندي سعادة بالغة بالانضمام إلى برشلونة، وذلك لدى وصوله إلى معسكر الفريق في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

وأعلن برشلونة، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وصول ليفاندوفسكي إلى معسكر الفريق في ميامي.

وتحدث ليفاندوفسكي عن "فصل جديد" في حياته، وذلك في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الكتالوني.

وقال النجم البولندي الذي توصل برشلونة إلى اتفاق لضمه من بايرن ميونخ الألماني "أنا سعيد للغاية هنا. الانضمام لبرشلونة كان قرارا سهلا للغاية بالنسبة لي".

وأضاف ليفاندوفسكي "برشلونة عائد. أعتقد أنني يمكنني المساعدة في إعادة الفريق للقمة في كرة القدم الأوروبية".

وتابع "أتمنى أن نحقق انطلاقة قوية، أحب التتويج بالألقاب، وهذا يعد فصلا جديدا لي ويحمل تحديات جديدة… هذه فرصة لي، دائما ما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإسباني ضمن صفوف فريق كبير".

وأوضح ليفاندوفسكي "تحدثت بالفعل مع تشافي (مدرب برشلونة) وأعرف أفكاره. لقد كان لاعبا رائعا وأمامه مستقبل هائل كمدرب".

وكان بايرن ميونخ قد أعلن أول أمس عن رحيل نجمه البولندي للانضمام إلى برشلونة بعد توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.



(وكالات)