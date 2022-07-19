الامارات | الوحدة يستعد للموسم الجديد بـ 7 وديات مع فرق أوروبية وعربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستعد للموسم الجديد بـ 7 وديات مع فرق أوروبية وعربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة إلى مدينة غينبيرغ النمساوية، لإقامة معسكر خارجي في إطار التحضيرات التي يُجريها العنابي للموسم الجديد.

وسيلعب الوحدة خلال معسكره الذي من المقرر أن يقام في مدينتي غينبيرغ وفونسدورف، سبع مباريات مع أندية أوروبية وعربية، إذ من المقرر أن يفتتح أصحاب السعادة مبارياتهم بعد 48 ساعة فقط من الوصول إلى النمسا أمام فريق فيكزيسنا كراكوف البولندي

كما سيلعب مع اس في رد النمساوي يوم 26 الجاري، وبعدها ضد فريق الفيحاء السعودي يوم 31 من الشهر نفسه.

وسيلعب الوحدة ضد فريقين سعوديين آخرين هما ضمك والاتحاد يومي السادس والثاني عشر من أغسطس، كما يلعب ضد بافوس القبرصي في الثالث من أغسطس والكويت الكويتي.

ومن المقرر أن تعود بعثة الوحدة إلى أبوظبي يوم 14 أغسطس المقبل لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد والتي سيلعب خلالها عدداً من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم المحلي.

وكانت المرحلة الأولى من تحضيرات الوحدة قد بدأت على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال، خلال تلك المرحلة من الاستعدادات ،على زيادة معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريبات الفنية والتكتيكية.

من ناحية أخرى بدأ مدافع الوحدة التونسي علاء الدين زهير برنامج التأهيل البدني بعدما انتهى من مرحلة التأهيل الصحي في أعقاب عملية الغضروف التي أجراها في شهر أبريل الماضي.

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