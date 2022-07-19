الامارات | الشارقة يدشن معسكره الخارجي في النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدشن معسكره الخارجي في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، اليوم، معسكره الخارجي في النمسا، استعداداً للموسم الجديد، بمشاركة 24 لاعباً، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو.

وغادرت بعثة الفريق أمس، إلى المعسكر الخارجي الممتد على مرحلتين حتى 17 أغسطس المقبل، كل منهما مدتها 14 يومياً، على أن يتخللها خوض عدد من المباريات الودية؛ استكمالاً لمراحل الإعداد لدوري «أدنوك للمحترفين» لموسم 2022-2023، التي استهلها «الملك» في الرابع بداية بالفحص الطبي، متبوعاً بالتدريبات التي ركزت على رفع معدل اللياقة البدنية.

ويتواجد في بعثة الشارقة إلى النمسا، جميع اللاعبين بمن فيهم رباعي المحترفين الأجانب: كايو لوكاس، وبرنارد دوراتي، وبن مالنغو، وشوكوروف الذي انتظم في المران منذ يومين بجانب بقية المحترفين لوان بيريرا وميلوني وجوستافو وأبوبكر كمار.

وتمتد الفترة الأولى من المعسكر بمدينة باد وولترسدورف حتى الأول من أغسطس ويتخللها خوض ثلاث تجارب ودية، قبل الانتقال إلى مدينة لوبيرسدورف في ثانية محطات المعسكر والممتدة حتى 17 من الشهر ذاته، وتشمل خوض ثلاث وديات أخرى قبل العودة إلى الإمارات.

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