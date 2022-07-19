الامارات | ريان يسلم مودعاً «العيناوية»: وضعت الغالي والنفيس من أجل هذا الكيان

شكرا لقرائتكم خبر عن ريان يسلم مودعاً «العيناوية»: وضعت الغالي والنفيس من أجل هذا الكيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق العين، ريان يسلم، رسالة وداعية عبر حسابه الشخصي في «انستغرام» بعد أقل من ساعتين من فسخ النادي لعقده بصورة مفاجئة رفقة أربعة لاعبين أخرين، وكان لافتاً أن اللاعب شكر الإداريين السابقين للفريق الأول.

وجاء في الرسالة: «من هذا المنبر أحب اولاً ان أشكر سيدي وملهمي وقائدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته لهذا الكيان العريق ولكل منتسبينه، شكرا لأنك كنت دائما سند ودعم وذخر لكل لاعب منذ الصغر وخاصة لي، كلمة شكرا قليلة في حقك مما التمسته شخصيا من رعاية واهتمام كنت وما زلت الأب الروحي لهذا الكيان ولي شخصيا شكراً من اعماق قلبي».

وأضاف اللاعب: «الشكر موصول ايضا لجميع اخواني اللاعبين ممن عاصرتهم من صغري حتى وصولي للفريق الأول وما رأيت منهم غير كل حب واحترام ومودة، الشكر ايضا موصول للكباتن محمد عبيد حماد ومطر الصهباني وعصام عبدالله والغزال أحمد عبدالله على تعاملهم الاكثر من طيب وأخلاقهم في الفترة السابقة في الملعب وخارجه فهم اخوة كبار وقامات ولاعبين سابقين».

وتابع: «الكلام لا يوفي العيناويه الذين اعتبر نفسي منهم وفيهم، وقفتهم في الأزمات قبل البطولات، وشخصيا رأيت منهم كل ما هو طيب وداعم وكانوا الدافع الكبير لي ولإخواني اللاعبين في المهمات الصعبة، ليست بغريبه وأنتم وقود الزعيم الذي ينطلق به نحو القمم شكرا لكم جميعا».

وأختتم: «واعتذر اذا بدر مني أي تقصير في السنوات اللي طافت ولكن تأكدوا تماما أني وضعت الغالي والنفيس من أجل هذا الكيان».

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