الامارات | السدراني بطل «هنا الشارقة» للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن السدراني بطل «هنا الشارقة» للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عمار السدراني بلقب بطولة «هنا الشارقة» للشطرنج السريع التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضمن فعاليات النشاط الصيفي بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بعد حصوله على 8.5 نقاط بواقع ثمانية انتصارات وتعادل وحيد.

وشارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، إذ جرت منافسات البطولة على مدار يومين من تسع جولات وفق النظام السويسري بزمن 10 دقائق لكل لاعب مع إضافة خمس ثوانٍ لكل نقلة، وجاء في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج راجي صايل، وحل لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة سالم أحمد سالم بالمركز الثالث برصيد 7.5 نقاط، وحصل الهندي فيشال كودري لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة على المركز الرابع، أما المركز الخامس فذهب إلى اللاعب الفلبيني إبراهيم مامانتوك.

جوائز البطولة

أفضل لاعب من نادي مليحة: عبدالله راشد وتوفيق أيوب.

أفضل لاعب من نادي اتحاد كلباء: محمد الحوامدة وأحمد البدواوي.

جائزة نادي الحمرية: عبدالعزيز شملان ومانع شملان.

جائزة نادي الذيد: أحمد محمد شوين ومحمد سلطان شوين.

جائزة نادي الثقة للمعاقين: أحمد القصير وسعيد السويدي.

جائزة نادي فتيات الشارقة: نور البستكي.

جائزة أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج: جاي شاه وكامران فرداد.

جائزة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: سعود الزرعوني ويحيى شعيب.

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