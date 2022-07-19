الامارات | نادي الامارات يتعاقد مع المدرب الوطني التيمومي لفريق 21 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الامارات يتعاقد مع المدرب الوطني التيمومي لفريق 21 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الإمارات مع المدرب المواطن محمد عبدالله التيمومي لتدريب وقيادة فريق 21 سنة في الموسم المقبل. وسبق للمدرب قيادة الفريق الأول لنادي مصفوت والفريق الأول لنادي الفجيرة في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.

وقال التيمومي لـ«الإمارات اليوم»: «ليس المهم العمل مدرب فريق أول أو شباب أو مراحل سنية، بل المهم نجاح الخطط الفنية المعتمدة وتطوير المردود الفني للاعبين أياً كان الفريق، وأنا بوصفي مدرباً يهمني ذلك، كما يهمني النجاح باكتشاف وتطوير أكثر من لاعب للانضمام للمنتخبات الوطنية أو الفريق الأول للصقور».

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