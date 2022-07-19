الامارات | الوصل يواصل صفقاته بضم المدافع الغيني غوميز

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يواصل صفقاته بضم المدافع الغيني غوميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الغيني سانا غوميز (20 عاماً) قادماً من بورتيمونينسي البرتغالي لمدة ثلاث سنوات، ليواصل «الإمبراطور» صفقاته المميزة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت شركة الوصل أن المدافع الغيني سانا غوميز سيتم قيده في فئة المقيمين.

ويعد غوميز خامس لاعب أجنبي يتعاقد معه الوصل خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ضم المغربي سفيان بوفتيني والبرازيلي جابرييلزينهو، إلى جانب كل من البرازيليين جواو غابرييل ورودريغو أوليفيرا في فئة المقيمين، وأخيراً الغيني غوميز.

ونشأ سانا غوميز في فريق تحت 17 سنة بنادي إستريلا البرتغالي ثم انتقل إلى كل من ريال إس سي البرتغالي في 2018، وألفيركا البرتغالي في 2019، قبل أن يستقر في بورتيمونينسي بداية من يوليو 2021، إذ تم تصعيده إلى الفريق الأول في يناير الماضي رغم صغر سنه، ليشارك في ثماني مباريات رسمية.

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