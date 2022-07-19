الامارات | سيمار مدرباً لإسطبلات زعبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن سيمار مدرباً لإسطبلات زعبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل رسمياً عن تعيين بوبات سيمار مدرباً في إسطبلات زعبيل، في ظل الخبرة الوافرة للمدرب البالغ من العمر 45 عاماً، التي تؤهله للقيام بدوره في الإسطبل العريق.

وسبق للمدرب سيمار القادم من الهند، أن تدرب في الولايات المتحدة الأميركية في إسطبلات تيلر ميد، كما عمل مساعداً للمدرب العريق الأميركي بوب بافرت الفائز بكأس دبي العالمي لمرات عدة، قبل أن ينتقل سيمار بعدها إلى السباقات المحلية، ويحقق الموسم الماضي 2021-2022 نجاحات باهرة، بفوز الخيول التي أشرف على تدريبها في 47 سباقاً.

وقال عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء محمد عيسى العظب، في بيان لنادي دبي لسباق الخيل: «نبارك لبوبات سيمار اختياره مدرباً في إسطبلات زعبيل، من أعرق وأروع الإسطبلات في دبي، ولها تاريخ رصين في تخريج خيول بارزة وأسماء لامعة أثرت الساحة المحلية للسباقات، ويحظى سيمار بخبرة عالمية وممارسة محلية على مدى عقدين، وبالتالي يمتلك الأهلية لاستدامة سجل الإسطبل والإضافة إليه في السنوات المقبلة».

من جهته، قال بوبات سيمار: «يشرفني أن أكون مدرباً في إسطبلات زعبيل، حيث عملت فيها لما يقرب من 20 عاماً، وأتطلع للموسم المقبل، إذ لدينا فريق رائع يدعمنا، وملاك مميزون استثمروا في أفضل سلالات الخيول حول العالم، ويشرفني بهذه المناسبة التقدم بالشكر لنادي دبي لسباق الخيل لإتاحة هذه الفرصة التي أعتبرها فرصة الحياة لقيادة فريق الإسطبل في هذه الإسطبلات العريقة في دبي، وفي توقيت يشهد مستويات أعلى من التنافسية في سباقات الدولة، وآمل أن بكون الإسطبل عند حسن الظن».

يُذكر أن سيمار الفائز ببطولة المدربين في موسمه الأول كمدرب خلال الموسم المحلي الماضي 2021-2022، حقق نتائج لافتة مع الخيول التي تولى الإشراف عليها، إذ توج بأول سباق له من الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً مع الجواد «سويتزرلاند» بشعار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وذلك في سباق «غولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي مارس الماضي، كما سبق لسيمار أن أسرج أيضاً أول مشارك له في سباق «كنتاكي داربي» عندما دفع بالجواد «صمر إز تومورو» إلى مضمار شرشل داونز بعد حصوله على المركز الثاني في سباق «داربي الإمارات» لخيول «جروب2» بمضمار ميدان.

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