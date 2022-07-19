الامارات | معسكران داخليان يجهزان منتخب يد الناشئين للآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكران داخليان يجهزان منتخب يد الناشئين للآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب منتخب الناشئين الوطني قاسم عاشور، عن إدراج معسكرين داخليين مغلقين، ينطلق الأول منهما الأسبوع المقبل، ضمن المراحل الختامية من إعداد «الأبيض» للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 20 وحتى 31 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم اليونان 2023.

وقال قاسم لـ«الإمارات اليوم»: إن «المحطة الختامية من إعداد منتخب الناشئين ستقتصر على معسكرين داخليين يمتد كل منهما لمدة أسبوع، على أن ينطلق الأول منهما الأسبوع المقبل، ويتبع بالمعسكر الثاني الذي سيقام قبل أسبوع على موعد سفر المنتخب إلى البحرين».

وأضاف: «استأنف المنتخب فور انتهاء إجازة عيد الأضحى تدريباته المنتظمة على صالة نادي مليحة، والتي ركزنا فيها على الجانبين البدني والمهاري، لتستكمل مراحل الإعداد في المعسكرين المغلقين المقبلين، بالتركيز بصورة أكبر على الجوانب الفنية، مع التوجه في ثاني المعسكرات إلى خوض تجارب ودية قبل التوجه إلى البحرين، وذلك في ظل وجود اتصالات حثيثة من قبل الاتحاد للتنسيق مع منتخبات من دول عربية وآسيوية مجاورة».

وأوضح: «وجهت الدعوة إلى 18 من لاعبي أندية الدولة للالتحاق في مراحل الإعداد النهائية للبطولة التي سيتم العمل خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية وانسجام اللاعبين بما يتماشى مع نسق المباريات اليومية في دوري مجموعات آسيوية البحرين، وذلك جنباً إلى جنب مع الخطط الفنية، خصوصاً أن مجموعتنا الثانية التي تضم ستة منتخبات، يوجد فيها أربعة منتخبات مصنفة ضمن القائمة المونديالية التي تسجل على الدوام حضورها القوي، سواء في البطولات الآسيوية أو كأس العالم، وهي منتخبات قطر واليابان والسعودية والعراق».

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