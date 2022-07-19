شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوكيل: أصبحت لاعب كرة يد بالصدفة.. ونشكر الشعب المصري على مؤازرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمر الوكيل الشهير بـ"بكار" لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وتابع بكار في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الحمد لله على التتويج وسعيد جدًا بتتويج بجائزة أحسن لاعب في مباراة مصر وكاب فيردي.

وأكمل الوكيل، بدأت في كرة اليد وعندي 11 عامًا بنادي الجزيرة، وعن طريق الصدفة لم يكن الأمر منظمًا.

وأتم: نشكر الشعب المصري على مؤازرتنا، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي الشعب المصري في كأس العالم.