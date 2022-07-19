شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوكيل: أصبحت لاعب كرة يد بالصدفة.. ونشكر الشعب المصري على مؤازرتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى عمر الوكيل الشهير بـ"بكار" لاعب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.
وتابع بكار في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الحمد لله على التتويج وسعيد جدًا بتتويج بجائزة أحسن لاعب في مباراة مصر وكاب فيردي.
وأكمل الوكيل، بدأت في كرة اليد وعندي 11 عامًا بنادي الجزيرة، وعن طريق الصدفة لم يكن الأمر منظمًا.
وأتم: نشكر الشعب المصري على مؤازرتنا، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي الشعب المصري في كأس العالم.
توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37/25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 24/12 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من اللاعبين: الحارس المتألق كريم هنداوى الذى تصدى لكرات محققة للخصم و معه الثنائى أكرم يسرى وعمر الوكيل بكار وسط تركيز هجومى منظم.
بينما شهد الشوط الثانى مواصلة تألق الفراعنة هجوميا وسط محاولات من جانب الرأس الأخضر لتقليل فارق النقاط.
ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.