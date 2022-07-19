شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على سفر حسين الشحات لإجراء جراحة الركبة في قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.



وعقب الجلسة وافق المجلس على سفر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى دولة قطر لإجراء جراحة في الركبة وخوض فترة تأهيل، للتعافي والعودة للمشاركة في تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وخاض الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، اشتملت على جانب بدني وتدريبات خططية.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في نصف النهائي، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن البرنامج التحضيري لمباراة الزمالك.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، فيما بدأ اليوم التحضير لنهائي كأس مصر.