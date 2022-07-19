شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز الأفضل كاملة فى أمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بحصول منتخب الفراعنة على لقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة على حساب الرأس الأخضر بنتيجة 37/25. وجاءت نتائج الأفضل كالتالى : أفضل حارس مرمى العروسي علي من المغرب أفضل جناح أيمن هشام الحكيمي من المغرب أفضل ظهير أيمن يحيى خالد من مصر أفضل صانع ألعاب ليوناردو سيميدو من كاب فيردي أفضل ظهير أيسر علي زين من مصر أفضل جناح أيسر عمر الوكيل من مصر أفضل لاعب دائرة جهاد جاب الله من تونس أفضل لاعب في البطولة يحيى خالد من مصر