شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 18-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تصدره لجدول هدافى الدورى المصرى، اليوم الإثنين 18-7-2022 برصيد 12 هدفا بالتساوى مع مروان حمدى مهاجم سموحة.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالى:

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبى" (10 أهداف).

مصطفى شلبي (إنبي 9)

ناصر منسي (البنك الأهلي 8)

أشرف بنشرقي (الزمالك 8)

أحمد رفعت (فيوتشر 8)

محمد مجدي أفشة (الأهلي 8)

خالد قمر (الجونة 8)

شادي حسين (سيراميكا 8)

محمد هلال (البنك الأهلي 7)

علي معلول (الأهلي 7)

محمد شريف (الأهلي 7)

عبد الكبير الوادي (سموحة 7)

وشهد اليوم الإثنين 18-7-2022 إقامة ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى فاركو مع إيسترن كومبانى وواجه المصرى نظيره الاتحاد السكندرى ولعب إنبى ضد المقاصة.

الاتحاد السكندرى 0 – 0 المصرى

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز،وحرص الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مصافحة ومعانقة نظيره فى الاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس قبل مواجهة الفريقين.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 28 نقطة، بينما وصل الاتحاد السكندرى للنقطة رقم 29 نقطة.

فاركو 1-1 إيسترن كومبانى

تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

إنبى 2-0 المقاصة

فاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.