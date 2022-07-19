شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين 18-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري اليوم الأحد 17-7-2022 برصيد 57 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمهعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.



ترتيب الدورى المصرى اليوم

وجاء ترتيب الدورى المصرى كالتالى:الاتحاد السكندرى 0 – 0 المصرى

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز،وحرص الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مصافحة ومعانقة نظيره فى الاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس قبل مواجهة الفريقين.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 28 نقطة، بينما وصل الاتحاد السكندرى للنقطة رقم 29 نقطة.

فاركو 1-1 إيسترن كومبانى

تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 32 نقطة في المركز الثامن بترتيب جدول الدورى العام، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل لاعبوه 16 هدفا.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

إنبى 2-0 المقاصة

فاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

بهدذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

بينما يتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.