شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 18-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 18-7-2022 إقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى فاركو مع إيسترن كومبانى وواجه المصرى نظيره الاتحاد السكندرى ولعب إنبى ضد المقاصة.

وجاءت أهداف مباريات الدورى المصرى اليوم كالتالى:

الاتحاد السكندرى 0 – 0 المصرى

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز،وحرص الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مصافحة ومعانقة نظيره فى الاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس قبل مواجهة الفريقين.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 28 نقطة، بينما وصل الاتحاد السكندرى للنقطة رقم 29 نقطة.

فاركو 1-1 إيسترن كومبانى

تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 32 نقطة في المركز الثامن بترتيب جدول الدورى العام، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل لاعبوه 16 هدفا.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

إنبى 2-0 المقاصة

فاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

بهدذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

بينما يتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.