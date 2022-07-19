شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بكار أفضل لاعب فى مباراة تتويج فراعنة اليد بلقب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمر الوكيل بكار، لاعب منتخب مصر لكرة اليد على أفضل لاعب فى مباراة تتويج منتخب الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة فى ختام النسخة رقم 25 التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقام الدكتور خالد عبدالله الغفار وزير التعليم العالى بتسليم بكار كأس أفضل لاعب فى المباراة.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

واستطاع منتخب الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

وضم باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة فى هذه البطولة قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.