شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار رياضية اليوم 18 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة اليوم، في مقدمتها إقامة 3 مباريات في الدوري، وكذلك فوز المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في القاهرة.

منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة

توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37/25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

المصرى والاتحاد السكندرى يكتفيان بالتعادل السلبى بالدورى

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يخاطب الفروع والأندية بشأن نموذج العقد الموحد

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابات إلى جميع الفروع للتأكيد على أن إدارة شئون اللاعبين قررت طرح نموذج جديد للعقد الموحد للموسم الكروى 2022 – 2023 ، الذى ينظم العلاقة بين النادى واللاعب المحترف.

أسوان يسعى للتعاقد مع 14 صفقة جديدة استعدادًا للدورى الممتاز

يسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أبرم صفقة قوية بالتعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا.

وكشف مصدر في النادي الجنوبي أن الصفقات المرصودة للنادي هذا الصيف تصل لـ 14 لاعبًا، في ضوء خطة التدعيم التي وضعها مجلس الإدرة مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين والمدير الرياضي هيثم عرابي.

الصفحة الرسمية للزمالك: لا شىء سوى التركيز على مواجهة نهائى كأس مصر.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي صورًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل، وذلك بعنوان: لا شيء سوى التركيز على مواجهة نهائي كأس مصر.

تفاصيل مران الأهلي الأول فى بداية التحضير لقمة الزمالك بنهائي الكأس.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو تدريب الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، في بداية التحضير لموقعة النهائي بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الأحد.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للسلاح يفتتحان بطولة العالم للسلاح

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٥-٢٣ يوليو الجارى بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

اتحاد الكرة يدرس التراجع عن التعاقد مع باتريس بوميل

يدرس مسئولو اتحاد الكرة صرف النظر عن الفرنسي باتريس بوميل بعد مفاوضته لتولي تدريب منتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد تمسك بوميل باصطحاب 4 مساعدين أجانب، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة الذي يرغب فى وجود محمد شوقي وعصام الحضرى فى جهاز المنتخب الأولمبى، بجانب وضع 60 ألف دولار سقفاً للتعاقد مع بوميل.

فاركو يتعادل مع إيسترن كومبانى" 1-1 فى الدورى.. فيديو

تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

سواريز يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلى فى بداية التحضير لنهائي الكأس

عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ورفع روحهم المعنية فى بداية التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، لاسيما بعد الهزيمة الأخيرة من بيراميدز والأداء غير المرضى الذى ظهر عليه المارد الأحمر فى المباراة الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي واللاعبون على التواجد مبكرا فى مقر النادى فى بداية التحضير لقمة نهائي الكأس، وظهر التركيز الشديد ومحاولة تصحيح الأخطاء على الجميع من لاعبين وجهاز فني.

تدريبات بدنية خاصة لأساسيي الزمالك فى مباراة المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ووضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك برنامجا خاصا لهؤلاء اللاعبين للاستشفاء، مع أداء بعض التدريبات بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

بـ10 لاعبين.. إنبى يهزم المقاصة 2 / 0 ويحقق الفوز الأول مع فييرا "فيديو"

فاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.