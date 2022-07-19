شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 18 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من التركيز والحماس على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، في بداية التحضير لموقعة النهائي بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.
عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ورفع روحهم المعنية فى بداية التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، لاسيما بعد الهزيمة الأخيرة من بيراميدز والأداء غير المرضى الذى ظهر عليه المارد الأحمر فى المباراة الأخيرة.
وحرص الجهاز الفني للأهلي واللاعبون على التواجد مبكرا فى مقر النادى فى بداية التحضير لقمة نهائي الكأس، وظهر التركيز الشديد ومحاولة تصحيح الأخطاء على الجميع من لاعبين وجهاز فني.
استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من نادي الوحدات الأردني، ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس النادي، وحاتم أبومعليش عضو مجلس الإدارة، ومحمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.
ورحب الخطيب بوفد النادى الأردني، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة فى كافة الدول العربية، ومع الأندية الأردنية ونادى الوحدات على وجه الخصوص.
أعلن النادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح النادى أن الاستعانة بأكرم ستتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية التى سيحددها البرتغالي ريكاردو سواريز، وفقا لحالة اللاعب بعد المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متاحا للاستعانة به في المباريات المتبقية من عمر الدوري للموسم الحالي.
ويتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لمواصلة الاعتماد على السولية وحمدي فتحي بالتشكيل الأساسى للفريق بسبب تفاهم الثنائى ومشاركته سوياً خلال الفترة الماضية، بجانب الإصابة العضلية للمالي آليو ديانج لاعب الفريق والتى لم يتحدد موثقفه النهائية.