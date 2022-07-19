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أخبار الأهلي اليوم الإثنين 18 / 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من التركيز والحماس على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، في بداية التحضير لموقعة النهائي بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم ورفع روحهم المعنية فى بداية التحضير لمباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، لاسيما بعد الهزيمة الأخيرة من بيراميدز والأداء غير المرضى الذى ظهر عليه المارد الأحمر فى المباراة الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي واللاعبون على التواجد مبكرا فى مقر النادى فى بداية التحضير لقمة نهائي الكأس، وظهر التركيز الشديد ومحاولة تصحيح الأخطاء على الجميع من لاعبين وجهاز فني.

 

الخطيب يستقبل رئيس نادى الوحدات الأردني

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم بمقر الجزيرة، وفدًا من نادي الوحدات الأردني، ضم الدكتور بشار الحوامدة رئيس النادي، وحاتم أبومعليش عضو مجلس الإدارة، ومحمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

 

ورحب الخطيب بوفد النادى الأردني، مؤكدًا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة فى كافة الدول العربية، ومع الأندية الأردنية ونادى الوحدات على وجه الخصوص.

 

الأهلي يعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات بعد مباراة الزمالك

أعلن النادى الأهلي جاهزية أكرم توفيق للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة الزمالك المحدد لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر، أو الاثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح النادى أن الاستعانة بأكرم ستتوقف على مدى جاهزيته الفنية والبدنية التى سيحددها البرتغالي ريكاردو سواريز، وفقا لحالة اللاعب بعد المشاركة فى التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن اللاعب سيكون متاحا للاستعانة به في المباريات المتبقية من عمر الدوري للموسم الحالي.

 

سواريز يعتمد على ثنائية السولية وحمدى فى "وسط" الأهلى أمام الزمالك
يواصل ثنائى خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية المشاركة بالتشكيل الأساسي للأهلي خلال مباراة الزمالك المرتقبة الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر.

 

ويتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لمواصلة الاعتماد على السولية وحمدي فتحي بالتشكيل الأساسى للفريق بسبب تفاهم الثنائى ومشاركته سوياً خلال الفترة الماضية، بجانب الإصابة العضلية للمالي آليو ديانج لاعب الفريق والتى لم يتحدد موثقفه النهائية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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