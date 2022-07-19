شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 18 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من التركيز والحماس على لاعبي الأهلي في بداية التحضير لمباراة القمة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، في بداية التحضير لموقعة النهائي بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.