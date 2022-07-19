شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 18 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأحداث المهمة اليوم في مقدمتها فوز المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة أمم افريقيا التي أقيمت في القاهرة.

منتخب مصر لليد يهزم الرأس الأخضر 37 / 25 ويتوج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثامنة

توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37/25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

المصرى والاتحاد السكندرى يكتفيان بالتعادل السلبى بالدورى

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يخاطب الفروع والأندية بشأن نموذج العقد الموحد

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابات إلى جميع الفروع للتأكيد على أن إدارة شئون اللاعبين قررت طرح نموذج جديد للعقد الموحد للموسم الكروى 2022 – 2023 ، الذى ينظم العلاقة بين النادى واللاعب المحترف.

الصفحة الرسمية للزمالك: لا شىء سوى التركيز على مواجهة نهائى كأس مصر.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي صورًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل، وذلك بعنوان: لا شيء سوى التركيز على مواجهة نهائي كأس مصر.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى للسلاح يفتتحان بطولة العالم للسلاح

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٥-٢٣ يوليو الجارى بمجمع الصالات المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

فاركو يتعادل مع إيسترن كومبانى" 1-1 فى الدورى.. فيديو

تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

بـ10 لاعبين.. إنبى يهزم المقاصة 2 / 0 ويحقق الفوز الأول مع فييرا "فيديو"

فاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.