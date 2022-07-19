شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ منتخب كرة اليد للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تهنئة منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقال مدبولى، في كلمة وجهها خلال ختام البطولة: أعبر عن سعادتي الكبيرة بوجود الحشد العظيم من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد الأفريقي لكرة اليد وكل أشقائنا من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تسعد باستضافة البطولات والفعاليات العالمية والقارية على أراضيها.

وتابع: "إن شاء الله نلقاكم في بطولة كأس الأمم الإفريقية السادسة والعشرين لكرة اليد المؤهلة لأوليمبياد فرنسا في مصر خلال يناير 2024".

توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37/25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 24/12 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من اللاعبين: الحارس المتألق كريم هنداوى الذى تصدى لكرات محققة للخصم و معه الثنائى أكرم يسرى وعمر الوكيل بكار وسط تركيز هجومى منظم.

بينما شهد الشوط الثانى مواصلة تألق الفراعنة هجوميا وسط محاولات من جانب الرأس الأخضر لتقليل فارق النقاط.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.