شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 لاعبين.. إنبى يهزم المقاصة 2 / 0 ويحقق الفوز الأول مع فييرا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، لا سيما منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى اليوم، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.

بهدذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.

بينما يتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 25 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 15 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 11 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 34 هدفا.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي،خط الدفاع: مصطفى دويدار - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى شكشك،خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز،أمامهما: مصطفى شلبي - محمد مرسي – دينوبيتر، خط الهجوم: جون إيبوكا.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:حراسة المرمى: رمضان مصطفى،خط الدفاع: علي فتحي - أحمد منعم - أحمد صبيحة - كريم عرفات،خط الوسط: محمد لالا - أحمد عيد - علي المصري،خط الهجوم: كريم حلاوة - جون أفيري - محمد أمو.