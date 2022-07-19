شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراسم تتويج منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37/25 فى ختام النسخة رقم 25، والتى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 24/12 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من اللاعبين: الحارس المتألق كريم هنداوى الذى تصدى لكرات محققة للخصم ومعه الثنائى أكرم يسرى وعمر الوكيل بكار وسط تركيز هجومى منظم.

بينما شهد الشوط الثانى مواصلة تألق الفراعنة هجوميا وسط محاولات من جانب الرأس الأخضر لتقليل فارق النقاط.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

وإستطاع منتخب الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

وضم باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة فى هذه البطولة قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.