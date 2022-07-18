4 دول تتقدم لاستضافة كأس آسيا 2023

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وتأتي الطلبات بعد دعوة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للراغبين باستضافة البطولة في 31 مايو 2022، حيث بادرت عدد من الدول بالتقديم وذلك بحلول الموعد النهائي الذي تم تمديده في 15 يوليو 2022، وأعربت عن اهتمامها بتقديم عطاءات لاستضافة البطولة.ووفقا لعملية تقديم العطاءات، تم توزيع لوائح العطاءات على الاتحادات في 17 يونيو 2022، وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملفات في 31 أغسطس 2022.
وسيتم إجراء تقييم شامل للعطاءات من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل اختيار وإعلان البلد المضيف للمسابقة المكونة من 24 فريقا وذلك من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 17 أكتوبر 2022.
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