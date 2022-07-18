شكرا لقرائتكم خبر طلبات الهلال المالية تعطل صفقة بيريرا مع بوتافوجو البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن أثار اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا الشكوك عبر حسابه الرسمي على انستقرام، حول مستقبله مع الهلال، بحذف جميع الصور والمنشورات الخاصة بالفريق، خرج والده بتصريحات تؤكد قرب رحيله عن العاصمة الرياض.

وعلى الرغم من أن بيريرا يعتبر أغلى لاعب في تاريخ دوري المحترفين بعد أن ضمه الهلال الصيف الماضي من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون يورو، لكنه قدم أداء أقل بكثير من المتوقع والمأمول.

في حين أكد الهلال تمسكه باللاعب خاصة في ظل الحكم الصادر ضد الفريق بشأن قضية محمد كنو والذي يقضي بمنعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات قادمتين.

فيما ظهر والد بيريرا مع أحد المشجعين في مقطع متداول على تويتر أكد قرب رحيل ابنه عن الدوري السعودي.

المشجع سأل ألكساندر والد بيريرا «هل سينضم ماتيوس لنادي بوتافوجو أم لا؟»، ليجيب «اقترب كثيرا، لم يتبق سوى القليل، نستطيع القول إنه انضم للفريق».

صحيفة لانس البرازيلية أكدت صحة التسجيل مشيرة إلى أن بوتافوجو يستهدف صانع الألعاب الذي خاض تجربة مثيرة للإعجاب في الدوري الإنجليزي، لكن طلبات الهلال المالية تقف عقبة أمام

الصفقة.

وأضافت أن بطل الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا يرغب في الحصول على 20 مليون يورو مقابل تخليه عن بيريرا نهائيا لرفضه تحمل أي خسائر مالية بعدما ضمه الصيف الماضي من وست

بروميتش مقابل 18 مليون يورو بخلاف راتبه السنوي.

ماذا قدم بيريرا مع الهلال؟

