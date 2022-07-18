الخليج يستعد لدوري المحترفين بالفحوصات الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن فريق الخليج الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2022/2023، بإجراء كشوفات طبية للاعبين، قبل بدء التدريبات الاعتيادية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي.

وأقام رئيس النادي المهندس علاء الهمل مأدبة عشاء للاعبي الفريق الكروي الأول، وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته، على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل المدرب الجديد، الذي تعاقدت معه إدارة النادي أخيرا.

وتستمر الحصص التدريبية حتى الـ25 من يوليو الجاري، موعد المغادرة الفريق إلى مدينة سكاريا التركية لإجراء معسكر خارجي حتى 13 أغسطس المقبل.

وصعد الخليج إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد أن توج بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى عقب تصدره للترتيب العام بفارق الأهداف عن العدالة الثاني الصاعد بدوره إلى دوري الأضواء رفقة الوحدة صاحب المركز الثالث.