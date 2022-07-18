سيبولدي يواصل رحلته مع الأهلي في دوري الأولى

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الأهلي كان قد تعاقد مع المدرب الأوروجواياني في بداية مارس الماضي بهدف إنقاذه من الهبوط لدوري يلو، لكن المهمة فشلت ولم يستطع الفريق تفادي المصير الأسود بإنهائه الموسم في المركز الـ15 وقبل الأخير من جدول الترتيب.وارتبط النادي أخيرا بأكثر من مدرب عربي للعمل معه في الموسم المقبل، أبرزهم صالح المحمدي وفتحي الجبال، لكنه أعلن رسميا تجديد عقد سيبولدي لموسم واحد.
ولم ترحب جماهير الراقي كثيرا بتلك الخطوة من إدارة ماجد النفيعي، بل توقع بعض المغردين أن يقود سيبولدي الفريق لدوري الدرجة الثانية أو على الأقل لعدم الصعود لدوري المحترفين موسم 2023-2024.
سيبولدي كان قد توج بجائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي موسم 2017-2018 حين توج باللقب، وكانت آخر تجاربه قبل الأهلي مع نادي تيخوانا المكسيكي، الذي قاده في 13 مباراة، ولم يحقق معه سوى انتصارين فقط، و 5 تعادلات، و6 هزائم.
يشار إلى أن سيبولدي خاض مع الأهلي 7 مباريات في الدوري السعودي لم يفز سوى في واحدة، وخسر 2 وتعادل في 4، وقد سجل الفريق تحت قيادته 10 أهداف، واستقبل 12 هدفا.
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