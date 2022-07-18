المصرى والاتحاد السكندرى يكتفيان بالتعادل السلبى بالدورى

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريقا المصرى والاتحاد السكندرى سلبيا فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مصافحة ومعانقة نظيره فى الاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس قبل مواجهة الفريقين.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 28 نقطة، بينما وصل الاتحاد السكندرى للنقطة رقم 29 نقطة.

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل يضم كلا من:-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل، السيد سالم، محمود شبانة، عبدالله نصيب

خط الوسط: مورو، خالد الغندور، مروان عطية.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، أحمد عادل ميسي.

بينما تشكيل المصرى الذى بدأ به اللقاء جاء كالتالى:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد علاء، إسلام أبوسليمة، حسن علي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، ايزي ايمكا، محمد عنتر، محمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.