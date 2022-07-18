شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة "الجمل" بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، حقيقة ما نشر مؤخرًا حول تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الدراويش.

وأكد طبيب الدراويش: "حمزة الجمل المدير الفني وأحمد قناوي المدرب العام ومحمود عبد الرحمن محلل الأداء أصيبوا بنزلات برد عادية منذ عدة أيام".

وتابع الباز: "الأمور مستقرة حاليًا وأتابع حالتهم بشكل دوري فهم في تحسن مستمر وسيقودون التدريبات اعتبارًا من الغد بشكل طبيعي بعد اكتمال شفائهم".

وأكمل الباز تصريحاته: "نتمني من الجميع عدم نشر مثل تلك الأخبار التي تؤثر بشكل سلبي على الفريق لاسيما في تلك المرحلة الحرجة من تلاحم مباريات مسابقة الدوري المصري".

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم من أجل الإلتقاط الأنفاس قبل الاستعداد لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، في إطار الأسبوع الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.