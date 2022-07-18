شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فراعنة اليد يحقق أكبر نتيجة فى "النهائى" بتاريخ بطولات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق أكبر نتيجة فى تاريخ نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب كاب فيردى بفارق أهداف 12 هدفا بنتيجة 37/25.

وكانت أكبر نتيجة قد تحققت من قبل فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا بفارق 6 أهداف فقط مرتين عن طريق الجزائر عندما فازت على تونس بنتيجة 23/17 فى نسخة 1985 ومرة أخرى عن طريق تونس بالفوز على الجزائر بنتيجة 25/19 نسخة 2002.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

واستطاع منتخب الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

وضم باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، فى هذه البطولة قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.