أسوان يسعى للتعاقد مع 14 صفقة جديدة استعدادًا للدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أبرم صفقة قوية بالتعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا.

وكشف مصدر في النادي الجنوبي أن الصفقات المرصودة للنادي هذا الصيف تصل لـ 14 لاعبًا، في ضوء خطة التدعيم التي وضعها مجلس الإدرة مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين والمدير الرياضي هيثم عرابي.

ويبدأ فريق أسوان لكرة القدم معسكره التحضيري استعدادًا للدوري الممتاز بأحد فنادق القاهرة الأربعاء المقبل، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد ربيع ياسين.

ويستعد ياسين، لتحديد أهداف الفريق فى الفترة المقبلة بعد الصعود للممتاز في ولايته الثانية بعدما قاد الفريق عام 1999 فى تجربة ناجحة وقدم موسما متميزا.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.



ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.