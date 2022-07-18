شكرا لقرائتكم خبر عن محمود طه عضو مجلس الزمالك: نثق فى لاعبينا لحصد لقب الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار محمود طه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أمنيته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ببطولة كأس مصر للموسم الماضي، عندما يلتقي مع الأهلي مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة في المباراة النهائية للبطولة.

وأكد عضو مجلس القلعة البيضاء ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز بلقب الكأس، من أجل إسعاد الجماهير الزملكاوية، معربا عن أمنيته بأن تكون بطولة كأس مصر المقبلة هي الأولى له مع الزمالك بصفته عضوا بمجلس الإدارة.

وأكد محمود طه دعم مجلس الإدارة، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ووضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، برنامجا خاصا لهؤلاء اللاعبين للاستشفاء، مع أداء بعض التدريبات بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشارك في هذه الفقرة محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وأشرف بن شرقي، وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو وحمزة المثلوثي وسيد عبد الله نيمار، بجانب محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وسيف فاروق جعفر الذي شارك مرتديا جبيرة طبية في يده اليمنى؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها بكسر في المشطية الرابعة للذراع.

وأجرت المجموعة نفسها تقسيمة فنية مصغرة بشكل خفيف باستخدام مرميين صغيرين، حيث يتم التمرير حتى الوصول لكل مرمى في أسرع وقت.