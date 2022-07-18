شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرا لدور المرأة .. الإسماعيلي يكرم بطلتي رفع الأثقال والقوى البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، لدعم لجنة المرأة بالنادي، إيمانا بدورها الكبير في المجتمع المصري، تم تكريم نعمة سعيد وآية سويلم بطلتي الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بمقر النادي.

وحرصت لجنة المرأة بالنادي الإسماعيلي التي تترأسها الإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس الإدارة، على إقامة حفل تكريم لفتيات الإسماعيلية اللاتي نجحن على تشريف ورفع علم مصر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت مؤخرًا بالجزائر.

وقام مسئولو النادي بتكريم نعمة سعيد وآية سويلم، بينما اعتذرت سارة سمير عن التكريم نظرًا لظروف ارتباطها بمعسكر المنتخب.

وحضر حفل التكريم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالكامل بالإضافة إلى سامي عبد الحليم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وكانت ”نعمة سعيد” قد فازت بميداليتي ذهبية في منافسات البحر الأبيض المتوسط لرفع الأثقال وزن 71 كجم بعد رفع 125 كجم.

فى حين قامت ”آية سويلم” بطلة القوى البدنية بتحقيق أرقام قياسية جديدة فى الآونة الأخيرة، بعدما حصلت على المركز الأول تحت سن 21 في بطولة أوروبا القوى البدنية التي أقيمت في المجر، كما حققت المركز الأول فوق 23 سنة في نفس البطولة، وحصلت على كأس أقوى لاعبة في البطولة.