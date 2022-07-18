شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم 18 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها عقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، اجتماعا مهما مع اللاعبين قبل تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في نهاية كأس مصر.

الصفحة الرسمية للزمالك: لا شىء سوى التركيز على مواجهة نهائى كأس مصر.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي صورًا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل، وذلك بعنوان: لا شيء سوى التركيز على مواجهة نهائي كأس مصر.

الزمالك يتعاقد مع الإسبانى ماتيو جارالدا لقيادة فريق اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع الإسباني ماتيو جارالدا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد وقام المدرب بالتوقيع على العقود عقب الاتفاق على كل البنود مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وشغل ماتيو جارالدا قبل التعاقد معه منصب المدير الفني لمنتخب تشيلي منذ عام 2016 وحتى تعاقد الزمالك معه.

تدريبات بدنية خاصة لأساسيي الزمالك فى مباراة المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية فى مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري، تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال بالفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

تصعيد رباعى فريق الأمل وتأهيل يوسف أسامة وبيسو فى الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تصعيد رباعى فريق "الأمل" حسام أشرف مهاجم فريق 2001، وعبد الرحمن حمادة الفيومى جناح فريق 2003، ومحمد حمدي مدافع فريق2000، وأدهم محمود الخواجة مهاجم 2001، للمشاركة فى المران الذى أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

فيريرا للاعبى الزمالك: نحتاج للقتال 90 دقيقة أمام الأهلي لحصد الكأس

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون له، وذلك قبل انطلاق تدريب اليوم الإثنين المقرر له على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وفي بداية حديث "فيريرا" مع اللاعبين قدم لهم التحية على الأداء والفوز في لقاء غزل المحلة الأخير في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والإصرار والعزيمة التي كانوا عليها والتي أدت لحصد نقاط اللقاء .

سيف الجزيرى "ماركة مسجلة" فى البطولات العربية للشباب

سلطت صحيفة الرياضية الضوء على بزوغ نجم المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بعدما نال مهاجم الزمالك لقب هداف كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عامًا، عندما قاد "نسور قرطاج" للتتويج بها فى مدينة عمان الأردنية عام 2012.

فيريرا يخصص حصة تدريبية لركلات الجزاء استعدادا للأهلي فى نهائى الكأس

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي تخصيص حصة تدريبية خلال المران اليومي، لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، قبل مواجهة الأهلي فى نهائي الكأس، والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل.

زيزو ومروان حمدى فى صدارة هدافى الدورى الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ26

يدور صراع ساخن بين أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومروان حمدى نجم سموحة على صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجيبشان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

عودة ثنائية إمام عاشور وروقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الأهلى بنهائى الكأس

تعود ثنائية إمام عاشور ومحمد أشرف روقا فى وسط ملعب الزمالك خلال مواجهة الأهلي فى نهائي كأس مصر، والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل، وذلك بعدما تماثل "روقا" للشفاء وأصبح جاهزًا للمشاركة.