شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع إيسترن كومبانى" 1-1 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو مع نظيره "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، وتقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى 32 نقطة في المركز الثامن بترتيب جدول الدورى العام، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل لاعبوه 16 هدفا.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ جابر كامل،خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري،خط الهجوم : وليد علي _ شكري نجيب _ علي بهيج .

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ احمد صغيري _ محمود جهاد _ بلال جمال _ محمود عماد _ احمد عبد العزيز "مودي" _ مروان مجدي _ عبد الناصر "دي ماريا" _ احمد شريف.

ودخل إيسترن كومبانى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: عمرو حسام،الدفاع: صابر الشيمى، محمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، خالد مصطفى،الوسط: عبد العزيز موسى، أحمد حمزاوى، أحمد السيد متعب، محمد ناصر مودى، محمد رمضان،الهجوم: عماد ميهوب.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد بوسكا، موكشا، كمال أبو الفتوح، حسام حسن، محمد الطرابلسى، محمود نعيم، يوسف مجدى، يوسف رمضان، عمر فاروق ميرا.