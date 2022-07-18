شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يركز على الجوانب الفنية والخططية في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021 التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وخاض الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، اشتملت على جانب بدني وتدريبات خططية.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في نصف النهائي، ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن البرنامج التحضيري لمباراة الزمالك.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، فيما بدأ اليوم التحضير لنهائي كأس مصر.